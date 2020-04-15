Гоген Солнцев поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения фото-пародией

15.04.2020, 21:09, Разное

Российский артист и шоумен Гоген Солнцев своеобразно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения. В микроблоге он обнародовал снимок, где представил внешность певицы без ухода за собой.

Примадонна отечественного шоу-бизнеса 15 апреля отмечает 71 год со дня появления на свете и получает множество искренних и теплых поздравлений в свой адрес по такому поводу, в частности, от родной дочери Кристины Орбакайте, композитора и давнего друга Игоря Николаева. Актер и шоумен Гоген Солнцев не остался в стороне и тоже поздравил Аллу Пугачеву, но сделал он в немного издевательской манере.

На своей странице в социальной сети Instagram он обнародовал изображение, где запечатлена пожилая женщина, которая только в общих чертах схожа с популярной исполнительницей. Выглядит эта особа старше, нежели Примадонна, и не привлекательно.

Гоген Солнцев признался, что просто попытался пофантазировать, как могла бы выглядеть знаменитость в случае нежелания ухаживать и следить за собственной внешностью. Вместе с тем шоумен не намеревался оскорбить звездную именинницу. Он пожелал Пугачевой принимать возраст, как награду, не делать пластику и не подвергать личное здоровье опасности. «Человек молод душой, а не внешностью»,- отметил автор поздравления.