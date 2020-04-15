 

Рестораторы пожаловались Медведеву на признание McDonald’s и KFC системообразующими предприятиями

15.04.2020, 21:08, Новости дня

Представители ресторанного бизнеса РФ во время онлайн-совещания с главой «Единой России» Дмитрием Медведевым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым пожаловались, что в список системообразующих предприятий вошли KFC и McDonald’s.

«Всю отрасль немножко поставило в недоумение включение McDonald’s и KFC, хотя есть большое количество российских компаний, которые подходят под эту же историю», – передает «Интерфакс» слова президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игоря Бухарова.

Медведев на совещании заявил, что не имеет ничего против поддержки «Макдоналдса» и KFC, однако призвал не забывать о российских сетях, передает ТАСС.

«Я когда смотрел список системообразующих предприятий, обратил внимание, что туда попали крупные иностранные сетевые компании, с мировыми брендами, они здесь назывались: «Макдоналдс» и так далее. Я ничего против не имею. Но, коллеги, мы же имеем уже и свои бренды, и свои крупные сетевые компании. Они, конечно, тоже, как мне представляется, должны быть под не меньшей защитой, чем иностранные сетевики, иностранные компании, которые на нашем рынке работают», – подчеркнул Медведев.

Также в ходе встречи обсуждалась проблема критериев отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу – лидер ЕР заметил, что многие предприятия уже переросли масштабы малого и среднего.

«Получается, попали между, с одной стороны, малым и средним бизнесом, с другой стороны – достаточно крупным бизнесом, системообразующими компаниями. Но это не значит, что таким компаниям не нужно помогать. Я, конечно, хотел бы, чтобы наши коллеги в правительстве тоже на это обратили внимание, посмотрели бы на то, как эти компании работают, и включили бы их в необходимые списки», – сказал Медведев.

В начале апреля сообщалось, что крупнейшие российские франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC – компании «АмРест» и «Интернэшнл ресторант брэндс» – внесены в список системообразующих предприятий России.

Ранее Генпрокуратура также поручила установить, как букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий.



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