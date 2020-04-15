Коронавирус диагностировали у 668 французских военных

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15.04.2020, 21:08, Новости дня

У 668 французских военнослужащих, в том числе с авианосца «Шарль де Голль», обнаружен коронавирус, сообщило минобороны Франции.

Отмечается, что авианосец с заболевшими коронавирусом на борту прибыл в Тулон, моряки помещены на карантин, передает РИА «Новости».

10 апреля министерство обороны Франции сообщило о 50 положительных результатах тестирования на коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль».

Накануне сообщалось, что во Франции коронавирусом заболели более 100 тыс. человек, умерли более 15 тыс.



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