Коронавирус диагностировали у 668 французских военных
15.04.2020, 21:08, Новости дня
У 668 французских военнослужащих, в том числе с авианосца «Шарль де Голль», обнаружен коронавирус, сообщило минобороны Франции.
Отмечается, что авианосец с заболевшими коронавирусом на борту прибыл в Тулон, моряки помещены на карантин, передает РИА «Новости».
10 апреля министерство обороны Франции сообщило о 50 положительных результатах тестирования на коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль».
Накануне сообщалось, что во Франции коронавирусом заболели более 100 тыс. человек, умерли более 15 тыс.
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