Личное: Сексуальная

15.04.2020, 21:06, Разное

К фитнесу я потеряла интерес давно. Нет, я им, конечно, по-прежнему занимаюсь. Однако я и душ принимаю дважды в день, а зубы чищу — и того чаще. Мне просто неинтересно ни об этом рассказывать, ни это показывать.

Обсуждать фитнес, делать селфи собственного живота — всё это мне ужасно скучно.



Фото: Соцсети

Мне — 38 лет. У меня сознание — спокойной, пожившей, женщины, которая злится из-за того, что не может написать роман века, но при этом очень любит лежать на высокой кровати и смотреть хорошие сериалы.

Я — не пися. Читать комментарии в духе «тело — бомба» под моими фотками мне неинтересно от слова «совсем».

Однако мне, видимо, придётся задвинуть собственные интересы и предпочтения куда подальше и всё-таки пилить тупые селфи с голым животом и долдонить о долбанном фитнесе.

Зачем?

Да потому, что наши публичные писи, осатанев на карантине, решили заделаться экспертами по фитнесу и питанию и засоряют информационное поле плохими советами. Советами, которые навредят любой фигуре.

Возьмём Волочкову. Она в коллаже — слева.

Вот что Настя пишет под своей фотографией:

Ну, вроде, я в форме. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма! Потому что, пока сидим дома, у меня появилось больше времени работать над своим телом. Ежедневные занятия и репетиции. Баня и Купель. Утром съела пол-чашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца. И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик. А Вы как питаетесь? Главное, не распускайте себя и не ленитесь! Гимнастику можно делать и на двух квадратных метрах.

Ну, в какой ты — твою мать! — форме?! Разве что в форме поджарого гастарбайтера, на которого встанет даже у самого убеждённого гомосексуалиста.

Волочкова выглядит отвратительно. Да, худая. Да, жилистая. Но с каких пор «худая и жилистая» стали синонимами женщины «в форме».

«В форме» — это я: в коллаже — справа. И пол-чашкой овощного бульона утром и двумя варёными яйцами вечером с опцией в виде «зелёного салатика» между ними мой рацион, поверьте, не ограничивается.

Я, конечно, ем не, как бомбовоз Канделаки, но всё-таки гораздо больше, чем Волочкова. Самопровозглашённая же прима тупо голодает, от чего её фигура становится только хуже.

Я не знаю, какой божественной красоткой видит себя Волочкова в собственных, подозреваю, подогретых алкоголем фантазиях, но измождённая, мосластая баба — это антисекс.

Ни у одного нормального мужика на такое не встанет.



Фото: Соцсети

Меня откровенно раздражает то, что наши деревенские публичные писи, которым, в принципе, нечего сказать людям, решили, что фитнес — это их тема.

Скакать ли перед камерой массивным стаффордом, подобно Канделаки, светить ли во время выполнения упражнения то ли половые губы, то ли прокладку в жалкой надежде, что её ещё можно драть, подобно Рудковской, хвастаться ли суточным рационом из двух яиц, демонстрируя фигуру мужчины-танцора, как это делает Волочкова, — не значит разбираться в фитнесе.

Тугие лосины на толстой жопе, микро-шорты на старческих артритных ногах и описание скудного, нездорового дневного рациона не делают этих бабёнок экспертами по фитнесу.

Они себе-то приличные тела, в которые хочется вдуть, построить не смогли. Что толкового они могут посоветовать?

Какие им, на фиг, упражнения? Какие диеты? Спивались бы лучше по-тихому, что, впрочем, они, думаю, успешно и делают.

А любой здоровый мужик лучше вдует той, что на фото — справа, чем всем этим оголтелым бабкам вместе взятым.



Фото: Соцсети

Худая — не значит сексуальная. Спортивная — не значит сексуальная. Старательная и прилежная в фитнесе — не значит сексуальная.

А что значит «сексуальная» в вашем понимании?

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