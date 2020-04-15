Рецепт кулича: безмолочного от Юлии Снигирь и классического от Яны Чуриковой
15.04.2020, 21:00, Разное
Православная Пасха все ближе, и дальше тянуть с выбором рецепта идеального кулича уже нельзя. Чтобы не перелопачивать все кулинарные сайты с этой целью, предлагаем довериться знаменитостям. Актриса Юлия Снигирь поделилась сегодня в Instagram рецептом бездрожжевого и безмолочного кулича, который точно оценят поклонники ЗОЖ. А телеведущая Яна Чурикова выложила на свою страничку видео-мастер-класс по приготовлению кулича, “который обязательно получится”.
Ингредиенты для безмолочного кулича:
пшеничная мука высшего сорта – 100 г
1/2 ч. л. разрыхлителя
1/4 ч. л. пищевой соды
1 ст. л. кукурузного крахмала
щепотка соли
50 мл растительного молока (у меня рисовое, можете использовать любое)
1 ч. л. яблочного уксуса
1 яйцо – отделяем белок от желтка
20 г тростникового сахара
30 г оливкового масла (или другое растительное)
1/2 ч. л. экстракта ванили
15 г изюма
15 г цукатов
Для украшения:
1 ст. л. кокосовой манны
цукаты и пыль из апельсиновой корки
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Способ приготовления:
1. Разогреем нашу духовку до 180 градусов.
2. Для начала добавим в растительное молоко 1 ч. л. яблочного уксуса и дадим постоять минут 5.
3. Зальем изюм кипятком на несколько минут, затем высушим кухонным полотенцем и присыпем мукой.
4. Смешаем в отдельной миске все сухие ингредиенты – это первые 5 пунктов. Затем в высоком стакане взбиваем белок до крепких пиков. В другом стакане взбиваем желток с сахаром. Добавим к ним молоко и продолжаем взбивать. Не выключая миксер, понемногу вливаем масло – должна получиться эмульсия, нам важно, чтобы масло не расслоилось. Добавим экстракт ванили.
5. Теперь наша задача смешать сухие ингредиенты с влажными, в самом конце замешаем белки.
6. Я советую попеременно просеивать 1/3 сухих, к ним 1/3 влажных. Не надо сильно замешивать тесто, нам просто важно растворить муку. В самую последнюю очередь замешиваем изюм и цукаты и перекладываем в форму, отправляем все в разогретую духовку на режим конвекция на 30 минут. Готовность кулича проверяем зубочисткой.
7. Если будете увеличивать пропорции, то, скорее всего, слегка увеличится время приготовления. Для глазури я растапливаю в духовке 1 столовую ложки кокосовой манны – она не содержит сахара, зато богата полезными жирами. Прекрасно растекается, фиксирует элементы декорации кулича и застывает.
8. Я посыпала кулич сверху синими съедобными цветами, апельсиновыми цукатами и пылью. (Их рецепт есть на странице у @sirok_lukinova, автора этого рецепта)
Рецепт от Яны Чуриковой
Идеальный рецепт кулича найден. Сделано за рабочий день на #удаленка и #самоизоляция. 6 часов уместила в 10 минут, которые точно будут вам полезны на года! P. S. 1. За подсказку “обвалять изюм в муке, прежде чем добавлять в тесто, чтоб на оседал” спасибо @galinka4130. 2. С глазурью надо работать быстро, она затвердевает, – написала Яна.
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