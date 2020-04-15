Ученые рассказали, что ускорило таяние Гренландского ледяного щита

15.04.2020, 20:55, Новости дня

Специалисты изучили изменения динамики Гренландского ледяного щита в 2019 году.

Чтобы это осуществить, ученые использовали спутниковые данные оценки широкополосного альбедо, которые были получены с помощью спектрорадиометра с умеренным разрешением MODIS в период с 2000 по 2019 годы. Также эксперты воспользовались погодными данными Национальной метеорологической службы Соединенных Штатов с 1948 по 2019 годы. Это помогло ученым детально восстановить таяние ледяного покрова Гренландии в течение 2019 года.

После анализа спутниковых данных ученые обнаружили, что в прошлом году над Гренландией сформировалась область высокого давления, которая была вызвана антициклонической активностью. Также обнаружилось, что изменения атмосферной циркуляции приполярных широт не только усиливают таяние Гренландского ледяного щита, а и ведут к быстрой потери ледяной массы.