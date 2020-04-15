В США создают девайс для «взлома» сновидений

15.04.2020, 20:53, Разное

Над разработкой новой технологии, которая может «взломать» сновидения, трудятся специалисты из США. Механизм напоминает девайс, знакомый поклонникам кинокартины «Начало» режиссера Кристофера Нолана.

Проект разрабатывается сотрудниками лаборатории Dream Lab, которая базируется при Массачусетском технологическом институте. Их устройство способно отслеживать фазу быстрого сна и оказывать влияние на нее. По мнению американских исследователей, «взлом» сновидений можно применять и для улучшения когнитивных способностей, настроения, креативности и не только.

Ученые считают, что для человечества будет важно научиться проводить время во сне с пользой, и верят в возможность улучшения индивидуальных качеств в таком состоянии. Для этого требуется отследить переход в бессознательную фазу работы мозга и повлиять на данный орган с помощью четкого сигнала. В разрабатываемом экспертами лаборатории девайсе им является определенное повторяющееся слово, которое способно привести к возникновению новых сновидений.

Помимо звуков, в этой ситуации можно привлекать разные запахи, тоже эффективно воздействующие на характер снов, как продемонстрировали прежние эксперименты. С применением сочетания различных комбинаций специалисты из США хотят создать гаджет, умеющий практически полностью погружать людей в сон.

Прежде американские исследователи выяснили, по какой причине незначительный по времени дневной сон приводит к «разбитости» людей. По их мнению, причина кроется в генах и наследственности, в частности.