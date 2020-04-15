 

19-летний сын Кирилла Андреева тайно женился и показал снимки со свадьбы

15.04.2020, 20:53, Разное

Сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева тайно женился и показал поклонникам снимки со своей свадьбы. Он сделал это спустя три месяца после церемонии бракосочетания, чем и удивил фанатов.
Несмотря на довольно юный возраст, 19-летний Кирилл Андреев решил узаконить свои отношения со своей возлюбленной Аделиной. Пара старается не афишировать свои отношения, и именно поэтому о свадьбе узнали только спустя три месяца, когда сам юноша решил написать об этом в социальных сетях. Он также открыто признался в любви к избраннице и отметил, что всегда хотел обрести семейное счастье с одной на всю жизнь, что ему и удалось.

Поклонники Кирилла Андреева начали массово поздравлять его с этим важным в жизни молодого человека событием. Они также восхитились кружевным платьем невесты и красотой пары. Некоторые всё же усомнились в правильности такого важного шага в столь юном возрасте, посчитав, что для бракосочетания нужно быть немного старше.



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