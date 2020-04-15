Американский врач – вакцину от коронавируса разработают в течение полутора лет, но даже такой срок будет рекордным

15.04.2020, 20:49, Новости дня

Разработка вакцины от коронавируса в США может занять около полутора лет, поскольку перед её внедрением разработчикам придётся преодолеть множество «барьеров» в виде клинических испытаний, рассказал в эфире MSNBC американский онколог и специалист по биоэтике Зик Эмануэль. Как подчеркнул эксперт, учёным нужно будет не только доказать, что вакцина эффективна, но и подтвердить её безопасность.

Зик, можно ли на самом деле надеяться на то, что вакцина будет разработана уже в следующем году?

ДОКТОР ЗИК ЭМАНУЭЛЬ, онколог, специалист по биоэтике: Лоренс, надеяться на то, что вакцина будет создана в 2021 году, можно. Такой вариант возможен потому, что учёные начали работу над вакциной практически в тот же самый день, когда был опубликован геном вируса. Мы решили разъяснить всё для наших зрителей и рассказать о том, как создаются вакцины, при помощи наших друзей из компании BioDigital, которые сделали для нас вот такой ролик.



Вирус — это крохотный «пакет» генетической информации, заключённый в оболочку из жира, окружённую шиповидными отростками из белков. Сумев проникнуть в организм человека, вирус спускается в лёгкие, а затем — в альвеолы, где прикрепляется к особым рецепторам лёгочных клеток. Он вторгается в клетки дыхательных путей, а затем начинает себя бурно воспроизводить. Иногда, если имунной системе не удаётся «выкурить» вирус, он может нанести серьёзный урон организму, порой оказывающийся смертельным.



Вакцины как правило ориентированы на срединный этап в этом процессе — то есть тот этап, когда вирус уже проник в организм, — и пытаются не дать вирусу прикрепиться к клеткам, чтобы затем захватить их и начать воспроизводиться. В сущности, вакцины «натаскивают» иммунную систему на то, чтобы реагировать, подготавливая организм к отражению вируса до того, как он заразит клетки. Продемонстрируем, что, как надеются учёные, будет происходить, если вакцина окажется эффективной.



Если вас когда-либо вакцинировали, у вас теперь имеются миллиарды антител и иммунных клеток, готовых отражать вирусы в случае их попадания в организм; в нашем ролике эти антитела обозначены зелёным цветом. Антитела выполняют в иммунной системе массу функций, но для простоты скажем, что главных ролей у них две. Первая — это связываться с белковыми шиповидными отростками на липидной оболочке вируса, не давая ему таким образом прикрепляться к клеткам. Вторая основная функция — сигнализирование: антитела предупреждают остальные элементы иммунной системы о необходимости направить «подкрепление» из специальных клеток, которые будут охотиться на «незваных гостей» и их уничтожать.



Главное, что здесь нужно усвоить, — это что вакцины готовят иммунную систему к производству подобных антител, а антитела не дают вирусу нанести человеку вред.



Допустим, мы смогли разработать вакцину-«кандидата»; что же мешает мне её использовать? Дело в том, что вакцины работают потому, что учёные не спешат и добиваются того, чтобы они и были безопасными, и при этом эффективно предотвращают заражение вирусом. Чтобы достичь этого этапа, вакцина как правило проходит три фазы клинических испытаний. Во время первой фазы проверяется безопасность — нужно ответить на вопрос о том, можно ли ввести здоровому человеку вакцину и при этом не заразить его болезнью или же, не дай Бог, не убить. Вторая фаза — проверка действенности вакцины: действительно ли она вызывает увеличение производства антител, направленных против конкретного вируса? Третья и важнейшая фаза — проверка на эффективность: действительно ли вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией?



Когда эти три барьера преодолены, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США даёт зелёный свет на массовое производство и выдачу вакцины сотням миллионам людей, которые в ней нуждаются. В каждом из этих шагов принимают участие пациенты, добровольцы и учёные; при этом ни одного длительного по времени этапа нет, вместо этого есть множество небольших этапов, из-за которых весь процесс занимает много месяцев. До того момента, когда вы сможете получить свой укол, может пройти до полутора лет — и если вы действительно получите вакцину, это будет рекордный срок.



Дата выхода в эфир 13 апреля 2020 года.