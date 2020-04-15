 

Мясников официально назначен представителем инфоцентра по мониторингу ситуации с COVID-19

15.04.2020, 20:48, Новости дня

Врач Александр Мясников стал официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила его помощница Наталья Фадина.

«Официальный представитель ИЦК будет предоставлять официальные данные о вирусной угрозе, сообщать о работе ведущих российских эпидемиологов и ученых, разрабатывающих тесты и вакцины против COVID-19, а также знакомить граждан с методами профилактики и лечения инфекции», – рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, информационный центр предназначен для того, чтобы проверять на достоверность и координировать всю информацию о ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 млн. В РФ за минувшие сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным ВОЗ, пик распространения коронавируса еще не приближен. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Кремль рассказал об особенностях хоккейных матчей с Путиным

18.03 / Заявки на конкурс «Волонтеры Конституции» подали более 114 тыс. россиян

26.02 / Против автора скандального письма Владимиру Путину возбудили уголовное дело

25.02 / Трамп прокомментировал “вмешательство” России в американские выборы

24.03 / Фехтовальщик российской сборной заподозрил у себя коронавирус

19.02 / Путин пообещал улучшить информирование россиян о нацпроектах

22.02 / Биатлон. Норвегия выиграла женскую эстафету чемпионата мира, Россия – восьмая

05.02 / Москва оказалась среди наиболее доступных для миллионеров мегаполисов

24.02 / В Крыму предложили выращивать опийный мак

10.03 / В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска