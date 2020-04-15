Эксперт: Введение «чрезвычайки» в РФ открывает возможность для изъятий у бизнеса

15.04.2020, 20:48, Новости дня

То, что в российском законодательстве называется чрезвычайным положением, во всем мире именуется военным или осадным положением, – отметил политолог Глеб Кузнецов, комментируя участившиеся призывы ввести в РФ ЧП для противодействия коронавирусу. По его словам, зарубежные страны для борьбы с пандемией также не вводят такой режим на своих территориях.

«Развернувшаяся дискуссия о пользе введения чрезвычайного положения, с аргументами вроде «за рубежом все так делают», связана с традиционным в нашем обществе недостатком грамотности», – отметил политолог Глеб Кузнецов, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), выступая на онлайн-конференции «Общественная солидарность или атомизация?» в рамках серии круглых столов «Время готовиться к будущему».

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, на сайтах онлайн-петиций и в соцсетях появились призывы ввести в Москве или даже по всей РФ режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации (ЧП или ЧС) в связи с распространением коронавируса.

Апелляция авторов таких обращений к зарубежному опыту ошибочна, отметил Кузнецов. «Те режимы, которые введены в европейских странах и США, не предполагают автоматического ограничения прав и свобод. Они предполагают то же, что уже принято и у нас – введение самоизоляции», – указал эксперт.

«Но то, что у нас называется чрезвычайным положением, там как правило называется военным или осадным положением. ЧП в РФ – это особый правовой режим, который предполагает ограничение прав и свобод граждан и юрлиц, и возложение на них дополнительных обязанностей, – подчеркнул Кузнецов и добавил. – На практике это означает военные патрули, комендантский час. Что называется, старожилы могут помнить ситуацию в Москве осенью 1993 года».

Сразу же при введении ЧП вся полнота власти перейдет от гражданских администраций к военным, указал эксперт. «Мы сегодня, глядя на очереди в московском метро, частично можем себе представить, насколько силовики готовы к осуществлению властных функций. Набор инструментов у них, к сожалению, ограниченный – проверка документов, фильтрация», – заметил Кузнецов.

ЧП никак не улучшит положение работников, и никак не поможет бизнесу, – заметил эксперт. «При введении «чрезвычайки» открывается возможность для разного рода реквизиций, безвозмездного использование ресурсов бизнеса, – подчеркнул эксперт. – И уж точно, чрезвычайное положение не предусматривает никаких переговоров о компенсациях убытков бизнесу. Боюсь, что если во время ЧП кто-то начнет вести разговоры о помощи предпринимателям, то инициаторов будут просто арестовывать, ведь законы полувоенного времени строги и суровы».

Кроме того, ЧП губительно скажется на том развитии гражданского общества, которое мы сейчас наблюдаем, на росте волонтерского движения, солидарности на низовом уровне, – предупредил Кузнецов. Сейчас горизонтальные связи между медиками (причем не только в России, но и на международном уровне) помогают в разработке вакцины от COVID-19. Введение ЧП грозит свести на нет эту международную активность наших врачей и эпидемиологов, опасается эксперт.