 

Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездный госпиталь»

15.04.2020, 20:48, Новости дня

Народную артисту РФ Надежду Бабкину перевезли из Коммунарки в госпиталь им. Вишневского в подмосковном Красногорске, где ранее лечились Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина и другие звезды.

Перевестись в другое лечебное учреждение захотела сама Бабкина, несмотря на свое тяжелое состояние, пишет «Московский комсомолец».

Портал также утверждает, что в госпитале освободили для приема пациентов с коронавирусом целый многоэтажный корпус.

В апреле Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Сообщалось, что ее погружали в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких.

На этой неделе ее вывели из комы. По данным СМИ, Бабкина первым делом спросила, где находится, после чего произнесла «охренеть».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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