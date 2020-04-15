В Италии за сутки от коронавируса умерло 578 человек

15.04.2020, 20:40, Новости дня

Общее количество погибших в результате эпидемии коронавируса в Италии выросло до 21 645 человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

За последние сутки скончалось 578 пациентов с COVID-19 (на 24 меньше, чем сутками ранее).

От коронавируса вылечилось 38 092 пациента, 105 418 продолжают болеть. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 165 155 человек. По этому показателю Италия занимает третье место в мире после США и Испании.

В отделениях интенсивной терапии, по данным властей, проходит лечение 3079 человек (на 107 меньше, чем накануне). Дома лечится 74,6 тыс. инфицированных, 27,6 тыс. госпитализированы с симптомами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн, из них 129 тыс. умерли, более 502 тыс. выздоровели.