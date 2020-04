В МВФ заявили, что в отношениях с Украиной остался ряд нерешенных вопросов, но переговоры идут хорошо

15.04.2020

Европейский департамент Международного валютного фонда будет рекомендовать совету директоров Фонда продолжить сотрудничество с Украиной, что позволит предоставить ей дополнительные возможности в борьбе с финансовым кризисом, вызванным вспышкой COVID-19. Об этом на брифинге 15 апреля заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

Брифинг транслировался в Twitter Фонда.

По словам Томсена, украинская экономика серьезно страдает от пандемии: меры, которые вынуждено принимать правительство, ведут к значительному увеличению дефицита бюджета, но МВФ полностью поддерживает эти меры.

Глава департамента отметил, что переговоры с Украиной по новой программе EFF “значительно продвинулись”: “Они идут хорошо. Есть ряд нерешенных вопросов, но, уверен, они будут скоро преодолены”.

Как считает Томсен, Украина в последнее время значительно улучшила показатели макроэкономической стабильности: выросла надежность банковской системы, снизилась инфляция, уменьшился дефицит текущего счета и госбюджета, сократился госдолг, а валютные резервы превысили $20 млрд. Это важно в нынешних условиях, сказал директор европейского департамента МВФ.

В фонде прогнозируют, что экономика Украины по итогам 2020 года упадет на 7%. В конце 2019 года МВФ считал, что в этом году рост составит 3%, но из-за пандемии коронавируса и ее последствий изменил свою оценку.

В марте директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие Верховной Радой законопроектов о рынке земли и совершенствовании системы урегулирования банковских проблем позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

31 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Законопроект предусматривает, что рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов страна может получить от МВФ $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд.