Предоставление стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей – Минздрав Украины

15.04.2020, 20:40, Новости дня

В период карантина в Украине стоматологи должны прекратить прием пациентов, следует из опубликованного 15 апреля заявления Министерства здравоохранения Украины.

“Предоставление плановой стоматологической помощи во время карантина подвергает риску пациентов и врачей. Стоматологические услуги предполагают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом”, – объяснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что во время карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы, исключения составляют неотложные случаи.

Минздрав раскритиковал решение львовской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая отменила запрет на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии, и назвал его незаконным.

“Министр здравоохранения Максим Степанов заявил руководителю ликвидационных работ во Львовской области, что это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19”, – сообщили в министерстве.

В постановлении правительства №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от 11 марта сказано, что Министерство здравоохранения на время действия карантина должно обеспечить временное прекращение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.

16 марта во Львове городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций запретила предоставлять плановую стоматологическую помощь в стоматологических клиниках всех форм собственности, однако 9 апреля отменила это решение.

Президент Львовского медицинского кластера, депутат Львовского городского совета Андрей Рикота рассказал “Высокому замку” 12 апреля, что это он обращался с запросом в мэрию о том, какими нормами должны руководствоваться врачи Львова во время карантина – распоряжениями правительства, Минздрава или городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

“Я получил ответ, что медицинские, в том числе и стоматологические, учреждения во Львове могут работать и необходимо принимать во внимание последние, самые актуальные решения комиссии и постановления Кабмина. По состоянию на сегодня ограничений нет и медицинские учреждения могут оказывать медицинскую помощь”, – сказал он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции в стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.

По состоянию на утро 15 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались.