 

Инсайдеры опубликовали фото новой формы “Ливерпуля”

15.04.2020, 20:40, Новости дня

В Сети появились фотографии домашней формы английского футбольного клуба "Ливерпуль" на сезон-2020/21. Изображение новой экипировки "мерсисайдцев" опубликовал портал Footy Headlines.

Футболка "Ливерпуля" выполнена в красном цвете. А вот для воротника, герба и спонсорских логотипов использован белый цвет. На спине домашнего комплекта формы изображено напоминание о трагедии в "Хиллсборо".

🔎 What's your verdict? pic.twitter.com/KzTx77gTPL

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 15, 2020

Напомним, что нынешний чемпионат Англии по футболу был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. "Ливерпуль" лидирует в турнире, оторвавшись от ближайшего преследователя на 25 очков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / От коронавируса в Иране умерли два человека

07.02 / Бородянский не поддерживает идею создания Министерства спорта

04.03 / Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

23.02 / “Реал” проиграл “Леванте” и лишился лидерства

06.02 / США борются со шпионажем со стороны Китая

12.02 / Роскосмос назвал число пусков с Байконура в 2020 году

09.02 / Nissan показал «заряженные» версии кроссоверов Pathfinder и Qashqai

05.02 / Армия Сирии завладела стратегически важным городом

02.02 / Вступили в силу новые правила выдачи шенгенских виз

27.02 / Гривна к доллару подешевела до 24,65 грн/$

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска