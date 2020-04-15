Инсайдеры опубликовали фото новой формы “Ливерпуля”

15.04.2020, 20:40, Новости дня

В Сети появились фотографии домашней формы английского футбольного клуба "Ливерпуль" на сезон-2020/21. Изображение новой экипировки "мерсисайдцев" опубликовал портал Footy Headlines.

Футболка "Ливерпуля" выполнена в красном цвете. А вот для воротника, герба и спонсорских логотипов использован белый цвет. На спине домашнего комплекта формы изображено напоминание о трагедии в "Хиллсборо".

🔎 What's your verdict? pic.twitter.com/KzTx77gTPL

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 15, 2020

Напомним, что нынешний чемпионат Англии по футболу был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. "Ливерпуль" лидирует в турнире, оторвавшись от ближайшего преследователя на 25 очков.