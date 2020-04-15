Маски и антисептик: будни большого и малого бизнеса в эпоху коронавируса

15.04.2020, 20:40, Новости дня

Там, где раньше выпускали ткани, сегодня шьют маски, где разливали гель для стирки — теперь антисептик для рук. Тысячи предприятий страны уже перестроились в новых условиях пандемии и выпускают максимально востребованные товары. В более уязвимых отраслях персонал отправили на вынужденные каникулы. А людям искусства теперь приходится привыкать творить с оглядкой на "большого брата" — за ними следят тысячи интернет-пользователей.

Из-под швейной машинки одна за одной выходят защитные маски. А ведь недавно здесь шили только одежду для людей с ограниченными возможностями. Но сначала делали маски для себя и знакомых. Теперь уже начались большие заказы. Настоящий бизнес тем и отличается — готов приспосабливаться даже к экстремальным условиям

Главное — люди продолжают работать и получать зарплату. Да, пришлось приспособиться. Кому-то даже сменить профессию.

"Сегодня вы снимали девушек, которые шили до этого обувь и сидели совершенно за другими машинками", — рассказала Галина Волкова, генеральный директор предприятия.

Одного на всех рецепта — как пережить пандемию и при этом платить сотрудникам деньги — нет. На этом заводе Екатеринбурга делали гели для стирки, теперь выпускают 15 тысяч упаковок антисептиков в день.

"На сегодняшней момент мы не сократили ни единой позиции и более того, есть шесть активных вакансий", — говорит Андрей Елагин, генеральный директор компании "Биомикрогели".

А в Севастополе продажа продуктов ушла в онлайн и здесь наоборот нужно все больше курьеров и логистов.

"Общая база — пять тысяч клиентов, две тысячи тех, которые пользуются нашим сервисом, ежедневно делают заявки каждый день, буквально. Мы сейчас сидим, а они прилетают каждую минуту, новые заявки", — сообщил Андрей Калюжный, предприниматель.

А на старейшем астраханском судоремонтном заводе как раз в эти дни — новый заказ. Сборка понтонов для Каспийского моря — это загрузка почти на год вперед.

"Мы ожидаем сейчас увеличение численности производственных рабочих. В течение следующих двух недель собираемся набрать еще порядка 40 основных рабочих", — подчеркнул Дмитрий Купцов, начальник судокорпусного цеха судоремонтного завода.

Но есть отрасли, где без поддержки пока не обойтись. Спортзалы по всей стране закрыли чуть ли не первыми. Онлайн тренировки — это все же не тот доход. А платить аренду по-прежнему надо.

"У нас в сфере работают 10 тысяч человек. Сейчас не работают. Да, мы постараемся им выплатить ту зарплату, которую они заработали за март месяц. Но эти деньги тоже надо где-то изыскать", — говорит Антон Гиренко-Коцуба, владелец сети фитнес-клубов.

А в этом самарском отеле — 44 номера и ни одного гостя за апрель. И ведь все номера надо поддерживать в чистоте, оплачивать коммунальные счета.

"Очень тяжело проходят моменты и с персоналом, и с их загрузкой и начислением зарплаты. Но благодаря позиции в отеле наших учредителей, мы сохранили зарплаты сотрудникам за март, сегодня был день выплаты", — заявил Марина Макеева, директор отеля.

К жизни без своих клиентов — зрителей приспосабливаются и актеры архангельского драмтеатра.

"Утро. Ещё нет и семи часов, а цирюльня Макара Кузьмича Блёсткина уже отперта".

Так артисты учат и репетируют пьесу по Чехову, а за ними наблюдают поклонники. Встретиться лично договорились на премьере — после окончания карантина.