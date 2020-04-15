Автоэксперт предложил отменить проверки спецпропусков у автомобилистов на въездах в Москву

15.04.2020, 20:30, Новости дня

Специальные пропуска у водителей не стоит проверять, так как в своей машине человек не распространяет инфекцию, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин, комментируя утренние заторы на въезд в Москву из-за проверки пропусков.

С 15 апреля по указу мэра Москвы каждый житель при передвижении по городу обязан иметь цифровой пропуск, наличие которого тщательно контролируется сотрудниками полиции. В связи с этим с утра при въездах в столицу на некоторых шоссе образовались заторы.

«Утром фактически у всех, кто въезжал, смотрели пропуска. Поэтому пробки просто не могли не образоваться. Но автомобилистов об этом предупреждали заранее», – говорит Похмелкин. Он отмечает, что данные меры были приняты с целью остановить распространение коронавируса, но при этом проверки увеличивают количество контактов между людьми.

«Я вообще считаю, что не нужно проверять автомобилистов на въезде и на выезде в Москву. На мой взгляд, сидя в собственной машине, человек не распространяет инфекцию. А так сотрудника ГИБДД заразить может, а тот – следующего водителя», – уверен Похмелкин.

Из-за введенного режима пропусков утром в московском метрополитене проводилась их проверка, что вызвало скопление людей на входах. На ситуацию оперативно отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин, который потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверок спецпропусков. В среду столичный департамент транспорта сообщил, что проверки пропусков в столице переведут полностью в автоматический режим через транспортные карты «Тройка», «Стрелка» или соцкарту.