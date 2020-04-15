 

День рождения Ким Ир Сена в КНДР прошел без массовых мероприятий из-за коронавируса

15.04.2020, 20:30, Новости дня

Один из крупнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, прошел без массовых мероприятий в связи с возможным распространением коронавируса, пишут северокорейские СМИ.

Обычно этот день праздновался как главный праздник страны «День Солнца», однако о торжественных собраниях или массовых мероприятиях, как в прошлые годы, не сообщалось, передает РИА «Новости».

Также отменены международный фестиваль искусств «Апрельская весна», который проводится с 1982 года, и приуроченный ко дню рождения Ким Ир Сена «Фестиваль цветов кимирсении» – орхидеи, специально выведенной в Индонезии и в апреле 1965 года подаренной Ким Ир Сену бывшим индонезийским лидером Сукарно.

При этом Северная Корея продолжает утверждать, что в стране нет зараженных коронавирусом. В то же время в стране действует «национальная чрезвычайная карантинная система».

КНДР еще в начале февраля объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы». В марте президент США Дональд Трамп похвалил Ким Чен Ына за усилия по «защите своего народа от серьезной угрозы эпидемии», и предложил лидеру КНДР «сотрудничать в противоэпидемической работе».



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