«У него весеннее обострение»: Соловьев отказался от вызова Уткина на рэп-батл

15.04.2020, 20:30, Разное

По словам телеведущего Владимира Соловьева, он не намерен участвовать в рэп-батле с футбольным комментатором Василием Уткиным. Более того, он раскритиковал блогера, назвав его «больным человеком, у которого возникло весеннее обострение из-за депрессии».

В интервью изданию «Газета.Ru» Соловьев отметил, что Уткин «очевидно страдает от синдрома Туретта», поэтому не намерен ввязываться с рэп-батлы с ним. Ведущий не стал обращать внимания на провокационные высказывания Уткина, так как считает их попыткой «сделать хайп». «Только посмотрите на него, и на то, что с ним произошло в последнее время – он пропал из общественного поля, в связи с чем хочет вновь выделиться», – подытожил Соловьев.

Напомним, в своем недавнем заявлении футбольный комментатор пригласил телеведущего на «Versus-батл» и пообещал «поставить Соловьева на место».