Врач Комаровский не исключил наличие связи между высокой смертностью в Италии от коронавируса и приемом антибиотиков

15.04.2020, 20:30, Разное

Высокую смертность от коронавируса в Италии, предположительно, можно объяснить частым применением без необходимости антибиотиков. Об этом рассказал российский врач Евгений Комаровский.

Подписчица канала Евгения Комаровского на YouTube заявила о существовании некоего культа антибиотиков на территории Италии, население которой считает их универсальным лекарственным препаратом против многих болезней. Это приводит к достаточно частому употреблению сильнодействующих лекарств без существенной на то необходимости. Поклонница поинтересовалась у отечественного специалиста, является ли такое отношение итальянцев к данным лекарствам причиной высокой смертности от коронавируса.

Евгений Комаровский дал на это позитивный ответ. Обильное употребление антибиотиков спровоцировало появление немалого количества людей с бактериями в организме, которые стали устойчивыми к сильнодействующим препаратам. Оказывая влияние на ослабленный организм, они привели к большим осложнениям. Обращаясь к подписчикам, российский врач заявил, безосновательное употребление этих лекарственных средств не уменьшает возможность возникновения осложнений, а увеличивает ее в разы.