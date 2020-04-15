 

Врач Комаровский не исключил наличие связи между высокой смертностью в Италии от коронавируса и приемом антибиотиков

15.04.2020, 20:30, Разное

Высокую смертность от коронавируса в Италии, предположительно, можно объяснить частым применением без необходимости антибиотиков. Об этом рассказал российский врач Евгений Комаровский.
Подписчица канала Евгения Комаровского на YouTube заявила о существовании некоего культа антибиотиков на территории Италии, население которой считает их универсальным лекарственным препаратом против многих болезней. Это приводит к достаточно частому употреблению сильнодействующих лекарств без существенной на то необходимости. Поклонница поинтересовалась у отечественного специалиста, является ли такое отношение итальянцев к данным лекарствам причиной высокой смертности от коронавируса.

Евгений Комаровский дал на это позитивный ответ. Обильное употребление антибиотиков спровоцировало появление немалого количества людей с бактериями в организме, которые стали устойчивыми к сильнодействующим препаратам. Оказывая влияние на ослабленный организм, они привели к большим осложнениям. Обращаясь к подписчикам, российский врач заявил, безосновательное употребление этих лекарственных средств не уменьшает возможность возникновения осложнений, а увеличивает ее в разы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Жителей Израиля напугала странная смерть летучих мышей

24.02 / Лера Кудрявцева показала свою вечернюю прогулку с годовалой дочкой

04.02 / Мнение: Удары турецкой армии

04.02 / Что ж ты, фраер, сдал назад?

31.03 / Володин призвал россиян бережно относиться друг к другу

24.03 / Профессор ВШЭ призвал «уничтожить хирургическим путем либеральную сволоту»

01.04 / Специалисты назвали редкие симптомы коронавируса

12.03 / Депутаты будут разъяснять поправки к Конституции до общероссийского голосования

05.03 / Секретная подлодка Кубы попала на фото

21.03 / Личное: Один конфликт решился продуктивно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска