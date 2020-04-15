 

Рошаль поддержал инициативу «Молодежки ОНФ» по оказании помощи больницам

15.04.2020, 20:16, Новости дня

Инициатива «Молодежки ОНФ» по оказании помощи больницам очень полезна и своевременна, сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

«Это еще одно хорошее направление работы «Молодежки ОНФ» и его нужно распространять по стране», – сказал Леонид Рошаль, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Молодежка ОНФ» активно включилась в помощь столичным клиникам там, где идет перепрофилирование корпусов с целью приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Группы оперативного реагирования создаются по всей стране. А в Москве участники команды уже работали в двух больницах.

15 апреля команду поделили на две части. Одна группа отправилась для завершения работ в больнице №13, а другая – в городскую больницу №4, где так же необходимо освободить помещение корпуса под дальнейшее оборудование палат для приема пациентов с коронавирусом.

В 13-й московской городской больнице группа «Молодежки ОНФ» помогала в перепрофилировании поликлиники в санпропускник. На территории медучреждении с 20 апреля отроют порядка 900 дополнительных мест под больных коронавирусной инфекцией и пневмонией.

В городской больнице имени Виноградова в Москве волонтеры помогали в переоборудовании терапевтического корпуса на 240 мест, который начал прием больных на этой неделе. В течение дня ребята завозили в палаты кровати и чистое белье, оформляли ванные комнаты и санузлы: вешали зеркала, держатели для полотенец и бумаги, полки.



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