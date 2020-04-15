Эксперты предупреждают о «двойном ударе» пандемии для людей с деменцией

15.04.2020, 20:13, Разное

Международная группа экспертов, возглавляемая Хуали Вангом из Центра лечения и исследования деменции при Пекинском университете, предупредила о «двойном ударе» пандемии для пожилых пациентов с деменцией. По мнению специалистов, эти люди особенно уязвимы сейчас, поскольку не только попадают в группу риска по возрасту, но также имеют проблемы с запоминанием правил техники безопасности и необходимости оставаться дома.

Специалисты отмечают, что пожилые люди во многих странах живут одни, с супругом, либо в доме престарелых. Многие компании, которые предоставляют различные услуги пожилым людям, сейчас не могут работать. В итоге пациенты с деменцией, которые нуждаются в услугах домашних помощников, оказываются в одиночестве и чувствуют себя покинутыми.

Кроме того, во многих странах сейчас запрещены посещения в домах престарелых, из-за чего старики страдают от социальной изоляции, а персонал испытывает огромный стресс. Это касается и России, где пожилым людям рекомендуется оставаться дома, а их родственники часто не могут навестить их из-за жестких карантинных мер.

«Власти должны сосредоточить внимание на том, как на уровне здравоохранения поддержать таких людей и их семьи в тяжелых условиях», – заявил Питер Ллойд-Шерлок из Университета Восточной Англии, который занимается исследованием здоровья и благополучие пожилых людей.

Ранее американская Ассоциация Альцгеймера опубликовала подробные рекомендации для родственников пациентов с деменцией, персонала домов престарелых и сиделок. В частности, специалисты рекомендуют родственникам заранее купить необходимые лекарства и сделать в комнатах и в ванной таблички с напоминанием мыть руки не менее 20 секунд. Также близкие люди и персонал должны тщательно наблюдать за состоянием здоровья человека с деменцией. Если у него усилилась спутанность сознания, это может быть симптомом COVID-19, в этом случае нужно немедленно вызвать врача.