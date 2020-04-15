Российские энергоносители и геополитика в эпоху пандемии

15.04.2020, 20:12, Новости дня

Продолжает ли Москва использовать энергию как геополитический инструмент на фоне распространения пандемии коронавируса? Как нынешний кризис сказался на позициях Кремля, и какое влияние окажет мировое падение цен на нефть на Россию? Эти вопросы обсудили эксперты в ходе веб-мероприятия «Россия и энергетическая геополитика в эпоху COVID-19», организованного во вторник, 14 апреля, Центром анализа европейской политики (CEPA).

Бывший советник по вопросам европейской энергетической безопасности Государственного департамента США, ныне научный сотрудник Гарвардского университета Бенджамин Шмитт (Benjamin Schmitt, Harvard University) подчеркивает, что в 2020 году Кремль продолжает использовать энергетических ресурсы для усиления своего политического влияния.

Эксперт привел в качестве примера приостановку поставок нефти контролируемой Кремлем нефтяной компанией «Транснефть» в Беларусь, которая зависит от энергоресурсов России более чем на 80%. Прекращение поставок было способом оказания давления с целью принуждения Минска к дальнейшей интеграции с Москвой в рамках так называемого «Союзного государства». И хотя поставки в начале апреля возобновились, это было сделано только после закупки Беларусью нефти из альтернативных источников и заверений госсекретаря США о готовности Вашингтона поставить Минску все необходимы стране объемы нефти и газа, напомнил Бенджамин Шмитт.

В конце 2019 года, отмечает эксперт, некоторые европейские страны стали заполнять свои газохранилища из-за потенциальной опасности срыва сделки между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» о транзите нефти в Европу через Украину. «Газпром» подписал новый пятилетний контракт на транзит газа с «Нафтогазом» только после того, как США наложили санкции на газопровод «Северный поток-2», целью которого является доставка российского газа в Европу по дну Балтийского моря в обход Украины. Бенджамин Шмитт подчеркивает, что ни «Северный поток-2», ни законченный «Турецкий поток», который начал поставлять российский газ в Турцию по дну Черного моря, в том числе для его дальнейшего распределения в Европу, не направлены на поставку новых объемов газа в Европу, а имеют целью обход украинского транзита.

Отмечает бывший советник Госдепартамента и уход российской нефтегазовой компании из Венесуэлы, который ряд аналитиков охарактеризовал как успех проводимой санкционной политики США.

«В некотором смысле это, безусловно, так. – говорит эксперт. – Но Роснефть также объявила, что продает свою долю компании, полностью принадлежащей российскому правительству. Так что, теперь Кремль может иметь даже больший контроль над операциями, чем раньше».

Что касается выхода России из сделки ОПЕК+ в марте этого года и последовавшей ценовой войной на нефть между Москвой и Эр-Риядом, то эксперт не исключает, что одной из целей этого могло быть желание нанести ущерб сланцевой индустрии США.

«Краткосрочное мышление Кремля приведет к гораздо большему разрушению экономической ситуации в России в ближайшие годы, нежели будет успешным в ликвидации сланцевой промышленности США», – считает Бенджамин Шмитт, отметив, что экономика России на 60% зависит от экспорта энергоносителей, в то время как экономика США более диверсифицирована. И хотя ряд американских сланцевых компаний действительно может обанкротиться из-за низких цен на нефть, они, в свою очередь, могут способствовать развитию технологических инноваций среди производителей сланцевой нефти в США, что может укрепить эту отрасль в долгосрочной перспективе, полагает эксперт.

Ассоциированный научный сотрудник Центра анализа европейской политики и эксперт Джеймстаунского фонда Маргарита Ассенова (Margarita Assenova, CEPA, Jamestown Foundation) отмечает, что пандемия коронавируса в мире не останавливает Кремль от попыток закончить строительство «Северного потока-2» в обход американским санкциям на фоне продолжающейся пиар-компании проекта в Германии.

У России имеется два судна, которые она может использовать для завершения проекта: «Академик Черский» и «Фортуна», отмечает Маргарита Ассенова. Первое, однако, требует модернизации технологии, чтобы иметь возможность прокладывать трубы, а второе – установления автоматического поддержания курса судна без необходимости использовать якорь в глубоких водах Балтийского моря. Это является ключевым требованием датских властей в области охраны окружающей среды, отмечает эксперт. Чтобы начать использовать «Северный потока-2» к концу года «Газпром» выдвинул идею использования специального буксира для «Фортуны», и пытается приобрести разрешение датского правительства в ближайшие месяцы.

Тем временем, отмечает Маргарита Ассенова, цены на газ снижаются, что частично обусловлено падением цен нефть и заполнением газохранилищ в Европе в конце 2019 года.

«Мы ожидаем, что доходы как от газа, так и от нефти будут продолжать падать», – говорит эксперт Джеймстаунского фонда, добавив, что от низких цен на энергоносители в первую очередь пострадает российская экономика, что окажет негативное влияние как борьбу с пандемией коронавируса, так и на выполнение обещанных президентом Путиным в начале года социальных программ. – Поэтому нельзя исключить социальных потрясений и, возможно, протестов в России».

Эксперт «Атлантического совета» Агния Григас (Agnia Grigas) отмечает, что хотя пандемия коронавируса, которая способствовала снижению спроса цен на нефть, и ослабила возможности Кремля по использованию энергоносителей для оказания политического влияния, Россия продолжает претворять в жизнь агрессивную энергетическую политику.

Эксперт приводит в качестве примера проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток», «жесткие» переговоры с ОПЕК и ценовую войну с Саудовской Аравией, а также усиление политического влияния России на Ближнем Востоке и в Северной Африке и более активное участие Москвы в «Форуме стран-экспортеров газа», который она возглавляет с 2018 года. Форум представляет собой газовый картель 12-и стран, но не включает США и ряд ее союзников, отмечает Григас.

«Налицо довольно всеобъемлющий и агрессивный подход, – считает эксперт. – Но в то же время, этот подход свидетельствует о стремлении сохранить релевантность, о попытках удержать рыночные доходы и влияние, поскольку российская сторона видит, что она их может потерять».

Эксперт «Атлантического совета» также отмечает, что ценовая война на нефть с Саудовской Аравией нанесла ущерб России, но Москва посчитала, что может выдержать негативные последствия с тем, чтобы вывести из бизнеса американских производителей нефти из сланца, которые являются в США представителями частного сектора и напрямую не поддерживаются правительством.