 

Больница Боткина в Петербурге прекратила принимать пациентов с подозрением на коронавирус

15.04.2020, 20:11, Новости дня

Инфекционная больница им. Боткина в Санкт-Петербурге исчерпала свои мощности и временно прекратила прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

В ведомстве сообщили изданию «Фонтанка», что стационар на Пискаревском проспекте рассчитан на 600 человек. «В резерве оставлены койки для определенных категорий больных. Например, для беременных или тех, кто на диализе», – уточнили в комздраве.

В ведомстве добавили, что с 8 апреля, помимо больницы им. Боткина и Детской городской больницы им. Филатова, пациентов с подозрением на коронавирус принимают Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице и Городская многопрофильная больница № 2 в Учебном переулке. Также ожидается, что пациентов начнут принимать в больнице св. Георгия и в Александровской.

Покровская больница, выделенная для пациентов с пневмонией, также оказалась заполнена по состоянию на 15 апреля. Издание уточняет, что в больнице на карантин закрыты несколько отделений, в том числе реанимация, после того как был выявлен случай коронавируса.

С ОРВИ, гриппом и пневмонией направляют во Введенскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице.

Ранее сообщалось, что в Москве решили перепрофилировать для борьбы с COVID-19 24 городских стационара.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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