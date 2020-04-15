 

В закрытом на карантин вяземском доме престарелых умер пациент с коронавирусом

15.04.2020, 20:10, Новости дня

Скончался один из постояльцев закрытого на карантин дома престарелых в Вязьме, у него был подтвержден коронавирус, сообщил оперативный штаб.

«Как отметили в региональном оперштабе, мужчина в возрасте 74 лет скончался сегодня в доме-интернате. Он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что у пенсионера были также сопутствующие хронические заболевания из-за возраста. Мужчина был слаб еще до вспышки коронавируса, предварительно, он скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.

«Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно», – сообщили в оперштабе.

Накануне врачи госпитализировали из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области 21 человека, у них подтвержден коронавирус.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Россиянам напомнили о повышающей иммунитет привычке

09.02 / Один импичмент провалился, Трампу пригрозили другим

19.03 / При создании новых белков ученым помогли ноты

07.02 / “Спартак” с помощью ФИФА хочет взыскать деньги с “Крузейро” за аренду Роши

05.04 / Премьер Ирландии восстановил лицензию врача и будет работать в больнице одну смену в неделю

12.03 / Игорь Артамонов: авторы фейков о ситуации с коронавирусом будут наказаны

04.02 / Минобороны направило второй военно-транспортный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан

12.03 / Чемпионат Англии по футболу решили проводить без зрителей

11.04 / Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

06.03 / Рада вынесла на обсуждение проект закона о референдуме. Он входит в пакет законопроектов об обещанном Зеленским народовластии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска