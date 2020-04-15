 

СМИ: Коронавирус продемонстрировал слабости мировой финансовой системы

15.04.2020, 20:10, Новости дня

С момента начала пандемии коронавируса рынки ценных бумаг обвалились, наступивший кризис обнажил слабости рынков, пишет Die Welt со ссылкой на МВФ, отмечая, что без поддержки финансового сектора со стороны государства глобальная рецессия рискует усилиться.

«Текущий кризис обнажил слабости рынков», – пишет немецкое издание, отмечая, что нужно оказать финансовой системе поддержку, иначе положение вещей усугубится, передает RT.

Немецкое издание пишет, что в начале года такую оценку от МВФ представить было невозможность, так как на рынках царила уверенность, а торговые противоречия между США и Китаем шли на спад. Сейчас же только американский индекс S&P за несколько дней упал на 20%.

 Это открыло дорогу для волны банкротств, отмечает Die Welt: растет риск невозможности обслуживать кредиты, из-за чего банки будут вынуждены заморозить кредитный рынок, а это затруднит доступ к финансам даже для крупных фирм.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что экономический спад в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет худшим со времен Великой депрессии.



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