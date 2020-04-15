В РФ запущен сервис быстрой доставки от AliExpress

15.04.2020, 20:10, Разное

Онлайн-магазин AliExpress запустит в РФ новый сервис Plus. Его задачей является возможность ускоренной доставки всевозможных товаров из разных стран мира.

На текущий момент Plus сосредоточен на товарах для дома и первой необходимости с оперативной доставки, обнаружить которые можно на портале AliExpress или в соответственном разделе мобильной программы, где их пометили специальной иконкой. По словам разработчиков, в настоящее время в сервисе можно увидеть не менее одного миллиона товаров от многочисленных производителей. Потребители имеют возможность приобрести спортивную продукцию, компьютерную технику, бижутерию, аксессуары, электронику и прочее.

От отечественных реализаторов доставка Plus-покупок проводится на протяжении двух суток. Наибольшее время передачи того или иного изделия составляет 15 дней. Товары, отправленные из Китая, будут доставлять входящей в Alibaba Group компанией Cainiao, российскую продукцию привезут курьерские службы или «Почта России». Большую часть приобретенных товаров с эмблемой Plus разрешено без каких-либо проблем возвратить на протяжении 15 дней, не объясняя причины. На период карантина срок возврата был увеличен на 30 дней, на это же время ввели безвозмездную доставку до двери клиента на заграничные покупки со знаком Plus при содействии «Почты России». Обзавестись товарами под упомянутым брендом можно с 15 апреля, в честь открытия сервиса действуют скидки до 50%. Пока приложение AliExpress работает в режиме бета-тестировании, который закончится не раньше июня текущего года.