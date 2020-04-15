 

Доктор Мясников возглавил инфоцентр по ситуации с COVID-19

15.04.2020, 20:10, Разное

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает “Русская служба “Би-би-си” со ссылкой на информированный источник.

Специалист будет делиться с гражданами последними новостями о распространении инфекции. Кроме того, Александр Мясников расскажет россиянам о методах профилактики заболевания и способах лечения, передает “Царьград”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / Мнение: А дебилы у нас – идейные

11.04 / Актриса Мария Голубкина объяснила слова про «вонючих бабок»

09.04 / Памятка: как в России искать работу трудовому мигранту в период карантина

22.03 / Лука Затравкин-Сафронов намерен поправиться до 250 кг и отправиться в ЗАГС

31.03 / Мужчина замаскировался под куст ради выхода из дома в карантин

04.03 / Смарт-часы Oppo Watch работают на операционной системе Wear OS

20.02 / Сергеем Гапликовым был подписан договор о сотрудничестве с финскими компаниями ООО “Лузалес” и АО “Монди СЛПК”

10.03 / Как рождается любовь: рассказывают Амбарцум Кабанян и Анна Бибичадзе

02.04 / Мнение: Лихой маневр (бюджета на всех хватит)

05.03 / Названы отличия между донскими казачками и обычными русскими женщинами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска