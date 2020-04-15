Доктор Мясников возглавил инфоцентр по ситуации с COVID-19

15.04.2020, 20:10, Разное

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает “Русская служба “Би-би-си” со ссылкой на информированный источник.

Специалист будет делиться с гражданами последними новостями о распространении инфекции. Кроме того, Александр Мясников расскажет россиянам о методах профилактики заболевания и способах лечения, передает “Царьград”.