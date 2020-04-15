Наталья Поклонская допустила искусственное происхождение коронавируса

15.04.2020, 20:09, Разное

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская недавно дала интервью авторитетному изданию РИА Новости, в котором поделилась личным мнением о происхождении коронавируса. Политик полагает, источник заболеваемости COVID-19 вполне может иметь искусственную природу.

Депутат заявила, что, по её мнению, коронавирус мог появиться в результате исследований в лаборатории. Причем, она допускает, его создание могло быть непреднамеренным действием – вирус просто “вышел из-под контроля”, вызвав затем очень серьезные последствия. Однако при этом Поклонская подчеркивает, в данном случае речь идет только об её личном субъективном мнении, не основанном на каких-либо документально подтвержденных фактах. “Для точных данных о природе происхождения коронавируса нужно провести проверку всех биологических лабораторий”, – резюмировала политик.

Также Наталья Поклонская выразила мнение, что миру нужна перезагрузка исследований во многих научных сферах, поскольку наличие ошибок в различных экспериментах может стать причиной появления опасных штаммов. Депутат ГД упомянула, её убежденности основаны на понимании ситуации, связанной с отсутствием должного контроля за разработкой биологического оружия в масштабе всего мира.