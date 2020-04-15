Чулпан Хаматова станцевала с детьми под хит «Плачу под техно»

15.04.2020, 20:09, Разное

Отечественная актриса Чулпан Хаматова станцевала под композицию «Плачу под техно» и показала собственных детей. На самоизоляции звезда приняла решение немного «подразмяться».

Чулпан Хаматова не одна показалась на улице для исполнения танца под музыкальный трек «Плачу под техно», который в начале апреля выпустили участники коллективов «Хлеб» и Cream Soda. Компанию ей составили дочери Аина, Ася и Ия, расположившиеся на лужайке, тогда как их знаменитая мать танцевала на балконе. Тем самым, Хаматова поддержала флешмоб российского юмориста Александра Гудкова, который снимался в клипе на эту песню. Поклонники пришли в восторг от увиденного, потому как актриса старших детей демонстрирует крайне редко.

Недавно артист запустил танцевальный челлендж #плачунатехно. Суть данного мероприятия заключается в танце под эту композицию на балконе с последующей публикацией в мировой Сети. Пользователей Александр Гудков призвал заполнять собой ставшие пустыми лоджии и устраивать «технобалкон» без нарушения режима самоизоляции.