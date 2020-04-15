 

Яна Рудковская рассказала о бурном романе с известным дизайнером

15.04.2020, 20:09, Разное

Известная телеведущая и продюсер недавно дала эксклюзивное интервью авторитетному изданию “СтарХит”, в котором поделилась некоторыми откровенными подробностями о своей личной жизни до замужества с Евгением Плющенко. В частности, по словам знаменитости, у неё был бурный роман с известным дизайнером Филиппом Плейном.
Яна Рудковская заявила, Филипп Плейн был влюблен в неё настолько сильно, что настаивал на непременном оформлении брачных отношений с ней. Колеблясь в своем решении, красавица несколько месяцев не могла дать однозначного ответа звездному дизайнеру, однако вскоре после этого без памяти влюбилась в олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, что в итоге и предопределило её дальнейшую семейную судьбу. К слову, ведущая всегда подчеркивала, после появления в её жизни фигуриста, все остальные мужчины “просто перестали существовать”.

Стоит отметить, многие поклонники медийно-личностной темы в Сети восприняли подобное откровение Яны Рудковской очень иронично. В частности, одна из известных блогером знатно “потроллила” звезду на своем телеграмм-канале, заявив, что, по всей видимости, не только Филипп Плейн, но и целое сообщество звезд в лице Леонардо ди Каприо, Ричарда Гира и многих других голливудских красавцев до сих пор “кусают локти” из-за того, что музыкальный продюсер является не их супругой.



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