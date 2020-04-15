 

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса

15.04.2020, 20:05, Разное

Денис Проценко, главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке, куда госпитализируют заразившихся COVID-19, вылечился от коронавируса. Об этом медик рассказал на своей странице в фейсбуке.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — сказал он.

COVID-19 у врача выявили в последний день марта, в течение двух недель он оставался в больнице в самоизоляции. Все это время он продолжал ежедневно публиковать сводки о состоянии здоровья пациентов своей больницы и дистанционно руководил работой медучреждения.

За неделю до этого Проценко лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и общался с ним без маски. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Путин регулярно тестируется на коронавирус и у него «все нормально».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


«Страданья отступят куда-то». «Несчастный случай» и другие звезды записали песню в благодарность медикам. Видео

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / В Большом театре ответили на обвинения Волочковой

18.03 / Мнение: ВЦИОМ о воссоединении Крыма с Россией

07.03 / “Не хочет отпускать”: певица Валерия рассказала о новом страстном увлечении

29.03 / Дана Борисова подтвердила новый срыв и отказалась от помощи специалиста

13.02 / Ученый: Внеземную жизнь следует искать в системах белых карликов

02.02 / Кейт Миддлтон в белоснежно-золотом платье и принц Уильям на премии BAFTA

25.02 / Мнение: Как Дмитрий Губерниев к российским биатлонистам карабинеров привел…

12.03 / CD Projekt Group может выпустить игру по мотивам «Ведьмака» после релиза Cyberpunk 2077

07.04 / Учёные: Запах после дождя является симбиозом членистоногих и микробов

02.04 / Мнение: И никакого онанизма! – Перспективы ислама в коронавирусном мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска