От Елизаветы Боярской до Луны и обратно: дайджест fashion-новостей недели

15.04.2020, 19:54, Разное

Chopard

Компания Mercury, эксклюзивный дистрибьютер ювелирно-часовых брендов, объявила о старте онлайн-продаж изделий швейцарской марки Chopard на сайте mercury.ru и tsum.ru. С недавнего времени здесь представлены украшения и часы из знаковых коллекций: произведения высокого ювелирного искусства из коллекций High Jewellery, Green Carpet и Precious Lace, которые поражают воображение необычным дизайном и искусно подобранными драгоценными камнями, изделия из коллекций Happy Diamonds, Happy Hearts, Imperiale, Ice Cube, а также часы, отвечающие высочайшим стандартам швейцарского часового мастерства, из коллекций L.U.C, Mille Miglia и Alpine Eagle.

Alеxander McQueen

Опираясь на идею творческого сообщества, лежащую в основе коллекций Alexander McQueen, бренд запускает новый проект, призывающий творить дома. #McQueenCreators призван вдохновить на создание собственного шедевра по мотивам публикуемых изображений и по заданной теме. Лучшие работы будут опубликованы в официальном Instagram-аккаунте бренда. Тема первой недели навеяна инсталляцией из роз, украшающей студию компании. Всем участникам предлагается сделать набросок платья “Роза” из осенне-зимней коллекции 2019 года. Процесс создания работ поможет объединить талантливых поклонников марки с творческой командой Alexander McQueen и ее партнерами, включая студии дизайна и художественные университеты.

TOUS

Сейчас не время впадать уныние, а редкая возможность окружить близких лаской и вдумчивой заботой, считают в TOUS. Испанский ювелирный бренд призывает наслаждаться свободным временем, поддерживать и подбадривать друг друга. Амбассадор бренда Елизавета Боярская и блогеры запускают совместный Instagram-флешмоб под тегами #StayHome #StayTender #ЗаTOUSимДома. Акция демонстрирует, как важно при вынужденном домоседстве проявлять нежность и внимание на расстоянии и в кругу семьи. Участники делятся своими идеями о том, как менять отношение к сложным ситуациям и не поддаваться стрессу. TOUS проявляет заботу как о взрослых, так и о самых маленьких, вкладывая в каждый интернет-заказ раскраску с наклейками.

Messika

Специально по случаю запуска online-продаж бренда на mercury.ru и tsum.ru представили линию Lucky Move Color – коллекцию мистических и чувственных амулетов. Впервые за всю историю бренда Валери Мессика добавила к бриллианту другой камень. Перламутр, оникс, карнелиан, лазурит, бирюза и дерево породы цирикот – вот перечень натуральных минералов в Lucky Move Color. Каждый камень является определенным символом, и Валери предлагает выбрать именно свой ювелирный оберег. Для онлайн-заказа на сайтах mercury.ru и tsum.ru есть кулоны с ониксом и перламутром.

ECCO

Новая линейка утонченной женской обуви ECCO Simpil предлагает универсальную эстетику для любого жизненного случая. Элегантный силуэт и тонкая подошва моделей коллекции Simpil формируют минималистичный и всегда актуальный дизайн. Следуя за мировым трендом на downtime dressing, ECCO обращается к женщинам, которым нужны базовые вещи и классические маст-хэвы, легко сочетаемые и с кашемировым свитером для прогулки в парке, и с платьем и жакетом – в офис, и с шелковым топом с джинсами – на вечеринку. Кожаный верх придает моделям непринужденный вид, а легкая, как перышко, подкладка из мягчайшей кожи делает ежедневную носку еще более комфортной. Инновационная технология FLUIDFORM, разработанная ECCO, помогает сформировать удобную посадку и поддерживает тщательно выверенный баланс, анатомическая колодка обеспечивает удобство во время ходьбы.

PINKO

PINKO выпускает футболку Italia Ti Amo как послание любви и гордости тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Футболку стоимостью 4600 рублей можно заказать на сайте бренда и помочь регионам Италии, которые больше остальных пострадали от пандемии. Средства от каждой вещи пойдут на покупку 6 тестов, а сам бренд на сегодняшний день пожертвовал уже более 18000 масок, 10 коек и 15 аппаратов ИВЛ больнице Вайо в Фиденце.

Stephen Webster

На mercury.ru и tsum.ru запустили онлайн-продажи украшений английского бренда Stephen Webster. Новые украшения из коллекции Vertigo – завершение трилогии Стивена Вебстера Altered Perspectives. Вдохновением для создания линии стала афиша детектива “Головокружение” Альфреда Хичкока. Ювелир воссоздал эффект бесконечности пространства при помощи уникального дизайна украшений, основную часть которых составляют серьги. Ультрамодные и впечатляющие изделия из коллекции выполнены из титана, золота, украшены эмалью и инкрустированы многочисленными бриллиантами.

PUMA

PUMA довели до совершенства классическую модель RS и представили обновленную модель RS-X3. В новом воплощении силуэт с сетчатым верхом дополнен новыми деталями, сочетаниями нескольких практичных материалов и яркими комбинациями. Мужской Пак RS-X3 PUZZLE в 8 расцветках представил амбассадор бренда музыкант Feduk. Женский Пак RS-X3 SUPPER, вдохновленный “олдскульными” видеоиграми, представила исполнительница Луна.

Lamoda

Масштабная кампания “Ladoma шопинг” онлайн-платформы Lamoda разрастается до запуска совместного благотворительного флешмоба с фондом “Друзья” #друзьяladoma с участием российских звезд: Алены Долецкой, Виктории Шеляговой, Яна Яновского, Яны Кушнер, Гарика Мартиросяна, Дарьи Лисиченко, Анастасии Винокур. В своих видеообращениях они говорят о том, как важно обезопасить своих близких, оставаясь дома, и как они проводят время – с пользой или с удовольствием, иногда микс. В рамках проекта Lamoda перечислит в фонд “Друзья” средства, которые позволят ему реализовывать свои программы в сложный период, заботясь о десятке благотворительных организаций по всей России. Кроме того, Lamoda пополнила каталог продовольственными товарами долгого хранения (макароны, крупы, чай, кофе, специи и тд), чтобы одним заказом можно было покрыть максимум потребностей клиентов, не перегружая доставку.

GEOX

Итальянцы продолжают благородно помогать больницам в борьбе с пандемией, в том числе и президенты GEOX Марио Моретти Полегано и его сын Энрико. 1 миллион евро был пожертвован компанией в поддержку здравоохранения родного региона Венето, страдающего в борьбе с чрезвычайной ситуацией. Марио Моретти Полегано высказался о моральной обязанности помогать докторам и медсестрам, которые работают каждый день, борясь с невидимым и таким злым врагом, перед которым все равны и беззащитны. Он также призывает всех четко соблюдать все ограничения, которые помогут нам всем в скорейшем времени вернуться к прежнему образу жизни.

Victoria Andreyanova

Дом Моды Victoria Andreyanova объединяет две линии в одной коллекции осень-зима 20/21. Архитектурный крой и утонченные формы первой линии сливаются в гармоничный симбиоз с бунтарским настроением и сочной палитрой второй линии Parole. Идея объединения родилась задолго до сегодняшних событий. Вместе с меняющимся миром меняется и бренд, приняв решение объединить ДНК подиумных коллекций с концепцией городского стиля. В новом сезоне Андреянова представит капсулу в лучших традициях обеих линий. Кроме известных сложно сконструированных пальто в коллекцию войдут монохромные свитеры, юбки, рубашки и платья ярких цветов – лимонного, малинового и рыжего, и аметистовая серия, усиливающая яркость верхней одежды. В пальто-шаре шерсть сочетается со стеганой плащевой тканью, а в двубортной модели – классическая шерсть в тандеме с кашемиром. Сильные эмоции от столкновения со столь выразительной капсулой – неизбежны.

NOB Agency

Дизайнеры компании NOB Agency Ольга Васюкова (c брендом Red September) и Рома Уваров (с брендом RomaUvarovDesign) выпустили дропы, средства от продажи которых буду направлены в фонд “Старость в радость”, помогающий одиноким пожилым людям – им сейчас как никогда нужна поддержка. Red September выпустил серию худи с абстрактным принтом с черно-белыми комиксами, которые Ольга Васюкова создала, еще будучи студенткой Polimoda. А RomaUvarovDesign представил футболки с цветочными аппликациями, повторяющими декор весенне-летней “цыганской” капсулы. Дизайнеры компании придерживаются практики secondlife, поэтому они использовали только оставшиеся с прошлого сезона материалы.

Avgvst Jewelry

Совместная коллекция ювелирного бренда Avgvst и художника Протея Темена ZODIAK специально создана для тех, кто не признается, что читает гороскопы. Капсула из браслетов и подвесок из 13 рисунков, переосмысленных художником на основе астрологических символов. Их предназначение – быть неочевидными личными оберегами, напоминаниями о мечте и фантазии. Наталья Брянцева, основательница Avgvst, видит в украшениях только намеки на классические зодиакальные символы, что позволяет каждому трактовать их так, как захочется. Специально к выходу серии ZODIAK астролог и автор проекта Надя Павловская составила апрельский гороскоп для подписчиков на рассылку бренда. И что бы ни было, интерпретировать прогноз всегда нужно по-своему.

Audi

Audi Россия запускает новый онлайн-проект “Audiтория”, в рамках которого друзья и поклонники марки с четырьмя кольцами в прямом эфире Instagram-аккаунта бренда читают отрывки из своих любимых литературных произведений. Первым гостем проекта стал актер Александр Петров. Он передал эстафету другим знаменитым друзьям марки – Виктории Исаковой, Юлии Высоцкой и Константину Хабенскому. Для участия в проекте каждый может прочитать на видео любимое произведение, отметив аккаунт @audirussia и добавив хэштэг #Audiтория. Победители смогут прочитать фрагмент по ролям с одним из друзей марки в прямом эфире.

Кроме того, Audi Россия запускает инициативу “Цвет надежды” в знак уважения и признательности всем врачам, которые в сложившейся непростой ситуации делают все возможное, чтобы сохранить здоровье и спасти жизни заболевших коронавирусом. Компания заявила о готовности стать брендом-волонтером и предложить свои автомобили под логистические нужды врачей. В распоряжение больницы поступят порядка 20 автомобилей Audi и один автомобиль Volkswagen Caravelle. Компания “Шелл” поддержала инициативу #ЦветНадежды, предоставив безлимитное топливное обслуживание для выделенных автомобилей. Все бренды, желающие поддержать инициативу и стать волонтерами, могут обозначить свою готовность помочь, перекрасив логотип и поставив хештег #ЦветНадежды, чтобы врачи знали, что они могут к ним обратиться.

Текст: Анастасия Левит