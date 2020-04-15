Saudi Aramco опровергла сообщения об отсрочке по платежам за нефть

15.04.2020, 19:53, Новости дня

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco опровергла информацию о предоставлении своим клиентам отсрочек по платежам за нефть.

«Вопреки недавним сообщениям СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты в рамках продажи нефти», – приводит сообщении компании РИА «Новости».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Saudi Aramco после заключения сделки ОПЕК+ наращивает усилия по выдавливанию конкурентов с рынка нефти – нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе якобы предложено отсрочить платежи за доставку сырья на срок до 90 дней.