 

Saudi Aramco опровергла сообщения об отсрочке по платежам за нефть

15.04.2020, 19:53, Новости дня

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco опровергла информацию о предоставлении своим клиентам отсрочек по платежам за нефть.

«Вопреки недавним сообщениям СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты в рамках продажи нефти», – приводит сообщении компании РИА «Новости».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Saudi Aramco после заключения сделки ОПЕК+ наращивает усилия по выдавливанию конкурентов с рынка нефти – нефтеперерабатывающим заводам в Азии и Европе якобы предложено отсрочить платежи за доставку сырья на срок до 90 дней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / 2 пункта из 13: Украина саботирует Минские соглашения

18.02 / Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

14.04 / Цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

13.02 / В России придумали, как уменьшить суммы в квитанциях по оплате ЖКХ

27.03 / Производство автомобилей в Великобритании упадет до минимума со времен финансового кризиса

06.02 / Рубль вырос к доллару и евро

06.03 / Сотрудника ГИБДД задержали по подозрению в педофилии в Екатеринбурге

12.02 / Порошенко призвал привлечь Зеленского к допросам по «Минску-2»

04.02 / Жена зарезала мужа из-за замечания о приготовленной ею еде

13.02 / Медики готовятся к началу тестирования вакцин от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска