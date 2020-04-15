 

В НАТО приготовились к обострению «вызовов безопасности» от РФ из-за коронавируса

15.04.2020, 19:53, Новости дня

НАТО ожидает обострения вызовов безопасности, в том числе со стороны России, в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран альянса.

«Министры обсудили продолжение сдерживания и обороны. Вызовы безопасности, которые были до пандемии, никуда не исчезли, наоборот. Потенциальные противники будут пытаться использовать пандемию для продвижения своих интересов, могут активизироваться террористические группировки… И мы видим, что не снижаются военные темпы России», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, генсек заявил, что пандемия коронавируса не приведет к пересмотру военных приоритетов НАТО, включая сдерживание России.

«Пандемия не должна изменить коренные приоритеты НАТО, которая является военной организацией. Террористические угрозы никуда не денутся, и решительные действия РФ также будут требовать нашего ответа. НАТО не должна заниматься предоставлением медицинской помощи, она может лишь поддерживать гражданские структуры», – пожытожил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сообщил о сокращении военных бюджетов государств альянса.

Газета ВЗГЛЯД рассказала о планах НАТО помогать своим членам в борьбе с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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