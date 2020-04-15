ФСБ снова сообщила о задержании украинских диверсантов: их обвиняют в подготовке терактов в Крыму

15.04.2020, 19:46, Новости дня

ФСБ сообщила, что ее сотрудники в аннексированном Крыму задержали местных жителей, которые якобы были агентами разведки Минобороны Украины и занимались подготовкой диверсий, терактов и вербовкой.

“На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан”, – сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным силовиков, работу предполагаемых агентов Украины якобы возглавлял начальник подразделения украинской военной разведки в Херсоне полковник Олег Ахмедов. Также в так называемой агентурной группе, по их сведениям, состояли военнослужащая ВС России, которую следствие подозревает в передаче Украине сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, обвиняемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Гражданин Украины был отправлен под стражу, а задержанную россиянку, “руководствуясь принципом гуманизма”, следствие оставило под домашним арестом, так как у нее есть несовершеннолетние дети, сообщили в ФСБ.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. После аннексии российские спецслужбы провели несколько громких операций против “диверсантов”, якобы действовавших на полуострове по заданию украинских спецслужб и крымских татар. Многие задержанные ФСБ жаловались на пытки:

Жителя Харькова Александра Стешенко сотрудники ФСБ похитили в апреле 2018 года на КПП “Чонгар”, когда он пересекал административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью Украины. Его пытками заставили дать показания о якобы действовавшей в Крыму экстремистской группе, основанной помощником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Эролом Велиевым “по указанию председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова при поддержке СБУ”.

Граждане Украины Владимир Дудка, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов проходили по делу “крымских диверсантов” и были признаны виновными в подготовке диверсий в аннексированном Крыму. Бессарабова и Дудку приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Штыбликов в ноябре 2018 года уже получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В октябре 2019 года ФСБ задержала в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Ему также вменяют статью 205 УК РФ (“Теракт”) и статью 223.1 (“Незаконное изготовление взрывчатых веществ”).

В ноябре 2019 года в Крыму была задержана россиянка: ее ФСБ также обвиняет в шпионаже на украинские спецслужбы.

24 января 2020 года ФСБ объявила, что задержала в Крыму якобы агента украинских спецслужб, который оборудовал схроны со взрывчаткой.