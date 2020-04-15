В Москве за сутки выписали 2 тысячи протоколов за неразрешенный выход на улицу

15.04.2020, 19:46, Новости дня

Полиция Москвы за вторник, 14 апреля, составила две тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

“Вчера сотрудники полиции составили две тысячи протоколов, за все время с субботы – уже более девяти тысяч протоколов. Это именно за нарушения социального дистанцирования, то есть это прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и так далее”, – сообщил Данчиков.

По словам чиновника, улицы Москвы сейчас патрулируют более 13 тысяч сотрудников полиции, а также 3 тысячи сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников. Они проверяют те места, где “любят отдыхать наши граждане”, рассказал Данчиков. Также он подчеркнул, что прогулки с детьми сейчас также являются нарушением режима самоизоляции и за них москвичей тоже будут штрафовать.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим – жители города не могут выйти из дома без специального разрешения. В ведомстве отметили, что первый день действия электронных пропусков прошел в штатном режиме, “при этом небольшие шероховатости имеют место быть”.

Утром 15 апреля в московском метро образовались огромные очереди из-за электронных пропусков, в которых столпились люди, не соблюдая необходимую при эпидемии коронавируса дистанцию. Мэр Москвы Сергей Собянин обвинил в случившемся полицию, а в Кремле – самих горожан за отсутствие дисциплины.

Также длинные пробки на въездах в город образовались из-за проверки у автомобилистов электронных пропусков.

На Сахалине местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина, факт которого определили по фото. Женщина утверждает, что не выходила из дома, и на фотографии была запечатлена не она. Камеры же выявили 61% схожести. “Выставлен порог 50, и всех, кто после 50, полицейские косят под одну гребенку”, – рассказала женщина. Она собирается обжаловать решение суда.