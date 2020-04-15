Обнаружены новые морские существа

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15.04.2020, 19:45, Новости дня

С помощью подводного робота ученые совершили 20 погружений на глубину до 4500 метров.

Во время экспедиции команде исследователей удалось собрать гигантские гидроиды. В каньоне Кейп-Рейндж специалисты обнаружили большие сообщества стеклянных губок и могли впервые наблюдать биолюминесцентного осьминога в Западной Австралии. Также ученые наткнулись на длиннохвостого морского огурца и на нескольких видов моллюсков, омаров и ракушек.

При помощи подводного робота ученые впервые исследовали коралловые рифы вокруг Австралии, а также глубоководные каньоны. Образцы и кадры, которые специалисты собрали из океанов, играют немаловажную роль в защите и устойчивости данных экосистем.



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