 

Летучих мышей назвали самым главным источником человеческих вирусов

15.04.2020, 19:45, Новости дня

Ученые признали летучих мышей и грызунов самыми опасными переносчиками вирусов. Также они считаются главными источниками болезней, которые распространяются на людей и приводят эпидемиям.

Исследователи из Шотландии обнаружили, что количество вирусов летучих мышей и грызунов, заразивших людей, соответствует тому количеству видов, которые содержатся в этих группах. К такому выводу ученые пришли во время исследования самого большого набора данных о вирусах и хозяевах по нескольким отрядам млекопитающих и птиц.

Специалисты обеспокоены тем, что летучие мыши могут нести в себе несколько вирусов, которые у людей вызывают тяжелые заболевания. Среди таких серьезных недугов: бешенство и лихорадка Эбола.



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