Власти Москвы пообещали расширить меры поддержки предпринимателей
15.04.2020, 19:30, Новости дня
Меры поддержки московских предпринимателей не являются окончательными и в дальнейшем будут еще расширены, сообщил руководитель департамента по экономической политике и развитию города, глава центра поддержки экономики Москвы Кирилл Пуртов.
«Все пакеты, которые мы приняли, не являются окончательными. Эти меры обязательно будут расширены», – передает РИА «Новости» слова Пуртова.
Как отметил эксперт, центр поддержки экономики в ежедневном режиме получает информацию от предпринимательского сообщества, ведет общение с профессиональными союзами и вырабатывает ежедневно новые меры поддержки и стимулирования развития.
«Мы также взаимодействуем с федеральным центром, информируем их обо всех проблемах, которые есть на территории города», – добавил Пуртов.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет