Власти Москвы пообещали расширить меры поддержки предпринимателей

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15.04.2020, 19:30, Новости дня

Меры поддержки московских предпринимателей не являются окончательными и в дальнейшем будут еще расширены, сообщил руководитель департамента по экономической политике и развитию города, глава центра поддержки экономики Москвы Кирилл Пуртов.

«Все пакеты, которые мы приняли, не являются окончательными. Эти меры обязательно будут расширены», – передает РИА «Новости» слова Пуртова.

Как отметил эксперт, центр поддержки экономики в ежедневном режиме получает информацию от предпринимательского сообщества, ведет общение с профессиональными союзами и вырабатывает ежедневно новые меры поддержки и стимулирования развития.

«Мы также взаимодействуем с федеральным центром, информируем их обо всех проблемах, которые есть на территории города», – добавил Пуртов.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер по поддержке бизнеса.



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