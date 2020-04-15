Генсек НАТО сообщил о сокращении военных бюджетов государств альянса

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15.04.2020, 19:30, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бюджеты стран альянса сократятся из-за пандемии коронавируса.

Столтенберг пояснил, что оценить размер сокращения военных расходов пока невозможно, передает ТАСС.

«Мы рассмотрели долгосрочные последствия кризиса в сфере здравоохранения. Геополитические последствия могут быть значительными, кризис станет геополитическим шоком для всего международного сообщества», – заключил глава организации.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России.

Между тем число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн человек.



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