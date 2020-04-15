 

Генсек НАТО сообщил о сокращении военных бюджетов государств альянса

15.04.2020, 19:30, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бюджеты стран альянса сократятся из-за пандемии коронавируса.

Столтенберг пояснил, что оценить размер сокращения военных расходов пока невозможно, передает ТАСС.

«Мы рассмотрели долгосрочные последствия кризиса в сфере здравоохранения. Геополитические последствия могут быть значительными, кризис станет геополитическим шоком для всего международного сообщества», – заключил глава организации.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России.

Между тем число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 2 млн человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Нас называли сепаратистами. А мы в это время тихонечко помогали нашим военным и людям в оккупации

14.02 / Мишустин: Лекарства для онкобольных детей должны быть доступны

04.03 / В DARPA challenge роботы автономно перемещаются под землей

10.02 / Песков: встреча Путина с Эрдоганом не планируется, но и не исключается

17.02 / Въезд большегрузов во Владивосток закрыт после сильного снегопада

24.02 / Кыргызстан вводит карантин для въезжающих из Японии, Южной Кореи и Ирана. Казахстан может сделать то же самое

03.02 / Названа дата выступления Мишустина в Госдуме

08.04 / Психолог дала советы родителям по общению с детьми в самоизоляции

19.02 / Автоновости: У “заряженных” BMW 3 серии появилось дизельное альтер-эго

16.02 / Из-за скандала вокруг приятеля Трампа в США потребовали отставки генпрокурора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска