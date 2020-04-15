Психолог Сергей Ланг обозначил наиболее уязвленных перед коронавирусом людей

15.04.2020, 19:30, Разное

Самыми уязвимыми перед новым типом коронавируса являются люди, которые уверены, что не подхватят опасную инфекцию. Так считает психолог Сергей Ланг.

Специалист заметил, если человек регулярно станет повторять, но не сможет заразиться коронавирусом, то организм «запомнит» это и деактивирует защитные опции. В то же время люди перестанут замечать опасные симптомы, проявляющиеся со временем. Даже когда у человека возникнут явные признаки пневмонии, он не обратит на это должного внимания и не отправится в больницу, а перебороть запущенный недуг гораздо проблематичнее.

Стоит учитывать и иную крайность – эффект плацебо или большую тревожность. Когда люди начинают сильно во что-то верить, например, в обязательное излечение, то это сбудется. Если человек уверен, что заболеет коронавирусом, то у него могут проявиться симптомы данного заболевания, но это ложная симптоматика. Люди постоянно пребывают в состоянии стресса, и так как он крайне отрицательно влияет на нервную систему, тем самым, провоцируя инсульт, сердечный приступ или психологические проблемы.

Отечественные власти держат под контролем обстановку с коронавирусом Covid-19. До конца второго весеннего месяца в стране действует режим пребывания в самоизоляции. Всего в РФ удалось зарегистрировать около 24,5 тысячи случаев заражения.