Во время кризиса Ксения Бородина приобрела новую сумку за полмиллиона

15.04.2020, 19:30, Разное

В период кризиса Ксения Бородина хвастается недешевыми покупками. Телезвезда купила сумочку за полмиллиона рублей.

Ксения Бородина даже во время кризиса не может отказаться от дорогих покупок. В своем профиле Instagram в режиме Stories знаменитость продемонстрировала красивые обновки. Она приобрела дорогостоящую сумку Birkin от Hermes, цена которой близка к 500 000 рублей. Подписчики стали удивляться, как в это нелегкое время звезда легко разбрасывается огромными деньгами, покупая аксессуары. При всем при этом телеведущая рассказывала, что во время кризиса приостановила работу собственного салона красоты и семейного парка.



Однако на нападки хейтеров Ксения Бородина не реагирует и просит их не смотреть в чужой кошелек. Ведущая постоянно радуется успехам близких, потому хочет, чтобы и ее радости принимали окружающие.