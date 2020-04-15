Российская ЧВК “Вагнер” вербует наемников для участия в войне на территории Ливии – СМИ

15.04.2020, 19:28, Новости дня

Связанная с российскими властями частная военная компания “Вагнер” вербует граждан Сирии для участия в войне на территории Ливии, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на родственников завербованных сирийцев.

По информации издания, ЧВК “Вагнер” проводит “беспрецедентную кампанию по вербовке” на юге и востоке Сирии. Вербовкой также занимаются “офицеры военной секретной службы режима [президента Сирии Башара] Асада”, а также местные власти на подконтрольной Асаду территории.

В дальнейшем наемники проходят обучение, затем их переправляют с российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия на территорию Ливии, где они участвуют в боевых действиях на стороне генерала Халифа Хафтара, командующего вооруженными силами так называемого тобрукского правительства Ливии, непризнанного международным сообществом.

Один из родственников завербованного мужчины сообщил изданию, что наемникам обещают зарплату в размере $1 тыс. в месяц, а также компенсацию в размере от $25 тыс. до $50 тыс. в случае ранения или гибели.

Как отмечает Bild, вербовкой наемников “Россия открыто нарушает все декларации ООН, эмбарго на поставки оружия в Ливию и заключительную декларацию конференции в Берлине от 19 января 2020 года”, в которой содержится призыв воздерживаться от боевых действий в Ливии.

Об отправке российских наемников в Ливию еще 5 ноября 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они выступили на стороне Хафтара.

В феврале 2020-го президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Россия управляет конфликтом в Ливии “на самом высоком уровне”.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует Хафтар.

5 апреля 2019 года силы Хафтара взяли под контроль бывший международный аэропорт Триполи недалеко от столицы страны. Совет Безопасности ООН призвал Хафтара немедленно остановить наступление на Триполи. 6 апреля боевая авиация ПНЕ нанесла авиаудары по занятым накануне хафтаровцами районам.

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара.

28 апреля 2019 года силы, подконтрольные международно признанному правительству национального единства Ливии, смогли вытеснить армию Хафтара из южных районов города.