Apple представила второе поколение iPhone SE

15.04.2020, 19:28, Новости дня

Американская компания Apple представила второе поколение смартфонов iPhone SE.

В презентации на сайте Apple говорится, что смартфон оснащен Retina-дисплеем диагональю 4,7 дюйма (на 0,7 дюйма больше, чем у iPhone SE первого поколения), кнопкой Home с Touch ID и основной камерой на 12 Mpx с управляемой глубиной резкости для портретных фотографий.

Apple заявила, что начинка iPhone SE такая же, как у флагманского iPhone 11 Pro. Телефон работает на процессоре A13 Bionic, который, по утверждению компании, является самым быстрым в мире. Новый смартфон, заявили в Apple, водонепроницаем (выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут), а также может работать с двумя сим-картами – физической и eSIM.

iPhone SE поддерживает функции беспроводной и быстрой зарядки. Его батарея может работать до 13 часов в режиме просмотра видео, заявляют в компании.

Смартфоны доступны в трех цветах: черном, красном и белом. Стоимость iPhone SE составит от $399 за версию с 64 GB памяти до $549 за модель с 256 GB. Предзаказы в США начнут принимать с 17 апреля. Все деньги от продажи iPhone SE красного цвета “напрямую вносятся в глобальный фонд для борьбы с COVID-19”, сказано на сайте Apple.

Оригинальная линейка iPhone SE поступила в продажу в 2016 году.