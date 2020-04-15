 

Apple представила второе поколение iPhone SE

15.04.2020, 19:28, Новости дня

Американская компания Apple представила второе поколение смартфонов iPhone SE.

В презентации на сайте Apple говорится, что смартфон оснащен Retina-дисплеем диагональю 4,7 дюйма (на 0,7 дюйма больше, чем у iPhone SE первого поколения), кнопкой Home с Touch ID и основной камерой на 12 Mpx с управляемой глубиной резкости для портретных фотографий.

Apple заявила, что начинка iPhone SE такая же, как у флагманского iPhone 11 Pro. Телефон работает на процессоре A13 Bionic, который, по утверждению компании, является самым быстрым в мире. Новый смартфон, заявили в Apple, водонепроницаем (выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут), а также может работать с двумя сим-картами – физической и eSIM.

iPhone SE поддерживает функции беспроводной и быстрой зарядки. Его батарея может работать до 13 часов в режиме просмотра видео, заявляют в компании.

Смартфоны доступны в трех цветах: черном, красном и белом. Стоимость iPhone SE составит от $399 за версию с 64 GB памяти до $549 за модель с 256 GB. Предзаказы в США начнут принимать с 17 апреля. Все деньги от продажи iPhone SE красного цвета “напрямую вносятся в глобальный фонд для борьбы с COVID-19”, сказано на сайте Apple.

Оригинальная линейка iPhone SE поступила в продажу в 2016 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Ниже $28 за баррель: цены на нефть пробили новое дно

19.02 / ЕК приняла цифровую стратегию о правовых нормах для искусственного интеллекта

10.02 / “Выброшенные на ветер деньги”. Коболев высказался против строительства интерконнектора для поставок сжиженного газа из Польши

02.02 / Российские футболисты пробились на чемпионат мира

12.02 / Если мыть руки в аэропорту, можно ограничить пандемию. Рассказываем как

05.02 / Россия будет помещать в карантин эвакуированных из Китая граждан

04.03 / Без оперы и футбола: как Италия борется с коронавирусом и пытается предотвратить панику

11.02 / Старший внук Елизаветы II разводится с женой

07.03 / Путин поручил обновить механизмы трудовой миграции

18.03 / В Дубае на парковке обнаружили 10 экземпляров Ford Excursion

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска