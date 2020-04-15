Кто завез коронавирус в Россию: назван нулевой пациент

15.04.2020, 19:25, Новости дня

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России. Им является мужчина, прилетевший из Милана. Об этом рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.

Нулевой пациент с коронавирусом в РФ также является и первым, кто выздоровел от болезни. Заразившийся 40-летний мужчина прилетел из Милана. COVID-19 диагностировали у него быстро, что позволило своевременно назначить лечение.

Чучалин отметил в интервью порталу "Православие.ру", что коронавирусом, к сожалению, заболели члены семьи мужчины — мама и отец. На примере данного случая академик РАН хотел бы показать, насколько важно своевременно выявить вирус у человека и начать его лечить, чтобы болезнь не приобрела фатального характера.

Согласно последним данным, в РФ в общей сложности выявлено 24490 случаев заболевания коронавирусом. 1986 человек выздоровели, 198 умерли.