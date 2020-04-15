 

Иностранец избил двух подростков в Подмосковье

15.04.2020, 19:25, Новости дня

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту избиения гражданином другой страны двух подростков в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по области.

14 апреля в полицию Балашихи обратился местный житель. Он написал заявление, согласно которому его несовершеннолетний сын подвергся избиению. Инцидент произошел 13 апреля на детской площадке в микрорайоне Салтыковка. 32-летний гражданин соседнего государства нанес телесные повреждения 14-летнему и 17-летнему подросткам.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимый комплекс следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.



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